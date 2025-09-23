У такому разі можна обрати фільм із нової добірки Кіно 24. Ми зібрали легкі українські стрічки, які точно допоможуть розслабитись

Які українські фільми подивитись ввечері?

"Я, "Побєда" і Берлін"

Це неймовірна комедійно-пригодницька історія, прем'єра якої відбулася у 2024 році. Дія відбувається в 1990-х роках. У центрі сюжету молодий музикант на прізвисько Кузьма, якого усі українці прекрасно знають.

Він купує стареньку "Побєду" і вирушає на ній до Берліна, щоб обміняти свою машину на розкішний Мерседес.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Дорогою його чекає чимало випробувань, комедійних ситуацій та інцидентів, з яких потрібно швидко шукати виходу. У фільмі вас чекає неймовірний гумор, атмосфера та музичний супровід.

"Люксембург-Люксембург"

Це одна із найуспішніших українських драматичних комедій, прем'єра якої відбулася 13 квітня 2023 року. Фільм розповідає про двох братів-близнюків, які абсолютно різних характерів. Вони були такими з дитинства, але пройшло багато років. Раптово вони дізнаються, що їхній давно зниклий батько важко захворів у Люксембурзі.

"Люксембург-Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця ситуація об'єднує їх, і хлопці вирушають у подорож, аби побачити його востаннє та, можливо, навіть попрощатися. Але питання лише в тому, чи зустрінуть вони там того чоловіка, якого вони пам'ятають як свого батька.

"Мої думки тихі"