Фільм присвятили руху опору на тимчасово окупованій території України. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про стрічку.

Радимо 4 найяскравіші фільми на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Що відомо про фільм "Дантист"?

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували ролик на своєму ютуб-каналі. Зазвичай вони публікують там документальні кадри, але цього разу вийшов фільм, у якому зіграли актори.

Дія стрічки розгортається в стоматологічному кабінеті в окупованому росіянами регіоні.

Цікаво Скандального російського актора-пропагандиста внесли до "чорного списку" України.

Здавалося б, що важливого може статися в стоматологічному кріслі, окрім лікування зубів? Однак цього разу все сталося зовсім інакше. Окупанти витягнули зі стоматологічного крісла свого ж солдата, щоб посадити на нього "шишку" в цивільному одязі, який потребував стоматологічного лікування.

"Дантист": дивіться онлайн короткометражний фільм

Місцевий стоматолог під час прийому дізнається, де саме росіяни планують провести цей вечір. Після огляду лікар телефонує зв'язковому Сил спеціальних операцій, щоб передати важливу інформацію. Та саме в цей момент окупанти раптово повертаються до кабінету. І лише фінал цієї короткої відеороботи покаже розв'язку ситуації.

Які фільми про війну вийшли нещодавно?

В Україні виходить дедалі більше важливих фільмів про війну, які точно має побачити кожен. Ось які ще стрічки можна подивитися, якщо ви в пошуку цінної та важливої кіноісторії:

"2000 метрів до Андріївки"

"Одного літа в Україні"

"Порцелянова війна"

"Безвихідь"

"Реал"

"Polemos"

"Куба & Аляска"

Усі ці фільми вартують уваги та стануть важливою частиною української історії.