Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на допис Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. У матеріалі дізнаєтесь більше про пропаганду, яку поширював Ніколаєв.

Валерія Ніколаєва внесли до "чорного списку": що відомо?

Це рішення ухвалили після перевірки його публічних заяв у медіа та соцмережах. У них він поширює антиукраїнську пропаганду та підтримує російську агресію проти України.

Ніколаєв, знайомий українцям за фільмом "День народження Буржуя", відкрито підтримує "русский мир", співпрацює з пропагандистським каналом "Соловьев LIVE", виправдовує війну та заперечує незалежність України. Також він незаконно відвідував окуповані території, де підтримував окупаційну владу.

Він виправдовує загарбницькі дії Росії та заперечує суверенітет України. Також підтверджено його незаконний в’їзд на тимчасово окуповані території, де він публічно підтримував окупаційний режим. Його дії становлять загрозу національній безпеці України,

– йдеться у публікації.

Тому російського актора внесли у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Зараз у ньому вже 211 осіб, повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

Що раніше Валерій Ніколаєв казав про Україну?