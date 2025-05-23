Окрім того, Ксенія Мішина відома як учасниця шоу "Холостячка", де обирала серед багатьох чоловіків і, зрештою, знайшла своє кохання. Проте їй не вдалося побудувати довготривалі стосунки зі своїм обранцем, і зараз вона будує своє життя окремо. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як сьогодні виглядає Ксенія Мішина та чим вона займається.

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Як зараз виглядає та чим займається Ксенія Мішина

Ксенія Мішина зіграла у великій кількості українських серіалів. Однак сьогодні вона стала не лише акторкою, а й ведучою власного YouTube-проєкту "Wake Up by Kseniia Mishyna". У ньому вона разом з іншими експертами розповідає про здоровий спосіб життя, дає поради та орієнтує глядачів у темах психічного здоров'я, гінекології, косметології, дерматології та багатьох інших.

"Wake Up by Kseniia Mishyna": дивіться онлайн один із випусків

Ксенія ретельно стежить за своїм здоров'ям і тілом: займається спортом та пропагує здорове харчування. Свого часу Мішина була незадоволена своїм зовнішнім виглядом, і саме це стало поштовхом до того, щоб серйозно зайнятися собою. Цей шлях і привів її до нинішнього способу життя та професійної діяльності. Ось, як акторка виглядає сьогодні:

Після роману з Олександром Еллертом, який, до речі, втік з України після початку повномасштабного вторгнення, довгий час нічого не було відомо про особисте життя колишньої "Холостячки". Згодом почали ширитися чутки, що Ксенія знову у стосунках і закохана. Наразі вона не розкриває особу свого обранця, однак є всі підстави вважати, що в акторки таки є друга половинка.