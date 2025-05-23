Кроме того, Ксения Мишина известна как участница шоу "Холостячка", где выбирала среди многих мужчин и, в конце концов, нашла свою любовь. Однако ей не удалось построить долговременные отношения со своим избранником, и сейчас она строит свою жизнь отдельно. В материале Кино 24 покажем, как сегодня выглядит Ксения Мишина и чем она занимается.

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Как сейчас выглядит и чем занимается Ксения Мишина

Ксения Мишина сыграла в большом количестве украинских сериалов. Однако сегодня она стала не только актрисой, но и ведущей собственного YouTube-проекта "Wake Up by Kseniia Mishyna". В нем она вместе с другими экспертами рассказывает о здоровом образе жизни, дает советы и ориентирует зрителей в темах психического здоровья, гинекологии, косметологии, дерматологии и многих других.

"Wake Up by Kseniia Mishyna": смотрите онлайн один из выпусков

Ксения тщательно следит за своим здоровьем и телом: занимается спортом и пропагандирует здоровое питание. В свое время Мишина была недовольна своим внешним видом, и именно это стало толчком к тому, чтобы серьезно заняться собой. Этот путь и привел ее к нынешнему образу жизни и профессиональной деятельности. Вот, как актриса выглядит сегодня:

После романа с Александром Эллертом, который, кстати, сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения, долгое время ничего не было известно о личной жизни бывшей "Холостячки". Со временем начали распространяться слухи, что Ксения снова в отношениях и влюблена. Сейчас она не раскрывает личность своего избранника, однако есть все основания полагать, что у актрисы таки есть вторая половинка.