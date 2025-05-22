Великая война повлияла на жизнь актера, как и на миллионы других украинцев. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас находится Евгений Ламах, чем занимается и как изменился с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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Где сейчас и как живет Евгений Ламах

После начала полномасштабной войны, как отмечает Ламах, вряд ли остался хотя бы один украинец, жизнь которого не изменилась бы кардинально.

Сейчас Евгений работает в театре и кино. Однако, когда война только началась, ему казалось, что к творческой профессии он больше никогда не вернется. Актер остался абсолютно без сбережений, ведь все отдал на помощь военным.

До начала вторжения Евгений был в отношениях с девушкой, по имени Полина. Однако, как говорит сам актер, сейчас его сердце свободно, ведь им не удалось построить прочные и долговременные отношения.

Евгений активно занимается волонтерской деятельностью и помогает Украине. Он признается, что не взял в руки оружия, однако решил, что не может оставаться в стороне и не поддерживать свою страну в борьбе за свободу и независимость.

Поэтому в начале войны он сразу отправился в путешествие по городам и селам Украины, где показывал украинское кино и собирал средства. Ведь нашим защитникам было нужно оружие, чтобы бороться с врагом на фронте.

Актер признается, что его самое большое желание сегодня – победа Украины над российским оккупантом. А после победы он мечтает поехать в Крым, ведь никогда еще там не был.

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