Несмотря на минимальный опыт, он получил бешеную популярность уже в 4 года. Женя сыграл роль в "Рождественской истории" вместе с Тиной Кароль. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас Евгений и что о нем известно.

Смотрите также Украинский сериал с напряженным сюжетом, доступен для бесплатного просмотра: что это за лента

Где сейчас и как изменился Евгений Лебедин

Несмотря на то, что уже в пять лет Евгений почувствовал: актерство – его настоящее призвание, сегодня он не стремится к публичности. Лебедин снялся во многих известных фильмах и сериалах, среди которых: "Захар Беркут", "Птичка в клетке", "Любить и верить", "Папа Дэн" и другие. В 2015 году он стал победителем шоу "Маленькие гиганты".



Евгений Лебедин / Фото ЖВЛ

Известно, что уже в 2014 году, когда ему было всего семь, Евгений отказался от съемок в российских фильмах. Всего в его творческом багаже – 32 работы в различных проектах, что является значительным достижением для такого юного актера.

В 2020 году, в программе "ЖВЛ", он впервые после длительной паузы признался, что чрезмерное внимание начало его утомлять. В школе даже вывешивали его плакаты, и именно тогда он понял, что хочет оставаться обычным человеком. С тех пор, вероятно, Евгений выбрал непубличную жизнь.

Евгений Лебедин в программе ЖВЛ: смотрите видео онлайн

Известно, что он также начал заниматься спортом – не профессионально, не ради соревнований, а ради собственной дисциплины. Где сейчас находится Евгений – неизвестно: он не ведет публичных соцсетей или же делает это в закрытом формате.