Однако недавно состоялась премьера сериала "Следователь", который вышел бесплатно на YouTube. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете ленты.

Смотрите также Известная актерская пара в украинских сериалах, которая является супругами в реальной жизни: фотосравнение

Украинский сериал "Следователь" можно посмотреть онлайн бесплатно: о чем сюжет ленты

Украинский сериал "Следователь" – это детективная лента о руководительнице следственной группы Анастасии Ясинской. В команде ее называют просто Ася, но ее интеллектуальные способности и исключительная дедукция поражают всех, кто с ней работает. Она принципиальная, эмоциональная, волевая и очень дисциплинированная.

Такой ее закалили жизненные трудности – еще много лет назад на ее глазах убили брата. Тогда она не смогла его защитить, а убийцу так и не удалось разоблачить. Прошло много лет, и теперь Ася решила взять все под контроль.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

Ранее она работала в Киеве в профессиональной команде и имела звание майора. Однако именно поиски правды заставили ее переехать в городок Майское, где ее ждет новая жизнь с его трудностями, преступлениями, проблемами – и даже романтической линией.

В то же время Ася пытается узнать, кто убил ее брата, и выяснить, кто является ее настоящим отцом. И только время покажет, сможет ли она дойти до истины – и чем это для нее завершится.

Кстати, в сети не утихают обсуждения одного из самых новых украинских сериалов: что это за лента.