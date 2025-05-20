В материале Кино 24 мы покажем, как сегодня выглядит София, чем занимается и какую позицию высказывает относительно российско-украинской войны.

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Где сейчас и как выглядит София Стеценко, которая сыграла Женю в "Сватах"

Известно, что после начала полномасштабной войны в Украине актеры сериала "Сваты" разделились на два лагеря. Некоторые из них поддерживают российскую пропаганду, войну и смерти, которые несут оккупанты на украинские земли. В то же время другие актеры открыто поддерживают Украину и стремятся к скорейшему завершению войны.

В начале полномасштабной войны в Украине в пропагандистских группах распространялись фейки о том, якобы София Стеценко предала Украину и переехала в Москву. Однако сама актриса категорически опровергла эти слухи.

Она подчеркнула, что ни о каком переезде в Москву не может быть и речи, ведь этот город ей абсолютно чужд и неприемлем. София открыто осуждает ложь о войне в Украине, которую распространяют отдельные медиа.

София Стеценко принадлежит к тем, кто с первых дней не молчал о войне в Украине и поддерживал украинских военных.

Я хочу, чтобы каждый российский солдат, ступивший на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, с целью бомбить наши дома и города, очень долго и мучительно горел в аду. Слава Украине! Путин – х*йло. А меня с Днем рождения!

– писала ранее девушка в соцсетях.

Кроме того, актриса сознательно перешла на общение исключительно на украинском языке. Вот, как София выглядит через 16 лет после выхода "Сватов".



Сериал "Сваты" / Фото из инстаграма актрисы

Сейчас известно, что София не ведет активную социальную жизнь в сетях и уже давно не появлялась в информационном пространстве. Она проживает за границей, поддерживает Украину, популяризирует украинский язык и не замалчивает правду о войне.

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