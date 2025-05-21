Попри мінімальний досвід, він здобув шалену популярність уже у 4 роки. Женя зіграв роль у "Різдвяній історії" разом із Тіною Кароль. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз Євген і що про нього відомо.

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Де зараз і як змінився Євген Лебедин

Попри те, що вже у п'ять років Євген відчув: акторство – його справжнє покликання, сьогодні він не прагне публічності. Лебедин знявся у багатьох відомих фільмах та серіалах, серед яких: "Захар Беркут", "Пташка у клітці", "Любити та вірити", "Тато Ден" та інші. У 2015 році він став переможцем шоу "Маленькі гіганти".



Євген Лебедин / Фото ЖВЛ

Відомо, що вже у 2014 році, коли йому було лише сім, Євген відмовився від зйомок у російських фільмах. Загалом у його творчому доробку – 32 роботи в різних проєктах, що є значним досягненням для такого юного актора.

У 2020 році, у програмі "ЖВЛ", він вперше після тривалої паузи зізнався, що надмірна увага почала його втомлювати. У школі навіть вивішували його плакати, і саме тоді він зрозумів, що хоче залишатися звичайною людиною. З того часу, ймовірно, Євген обрав непублічне життя.

Євген Лебедин у програмі ЖВЛ: дивіться відео онлайн

Відомо, що він також почав займатися спортом – не професійно, не заради змагань, а задля власної дисципліни. Де нині перебуває Євген – невідомо: він не веде публічних соцмереж або ж робить це у закритому форматі.