Перенестись в прошлое: 4 крутых сериала, отражающих исторические эпохи

Для того, чтобы снять удачный сериал, важно правильно отобразить эпоху, в которой происходят события. Исторические кинокартины интересны также тем, что можно не придумывать хитрых сюжетов – они уже написаны.

Кино 24 подобрал 4 сериала, которые являются одними из лучших в историческом жанре. В этих лентах удачно отражена атмосфера и дух прошлых времен.

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"Сегун"

Мини-сериал рассказывает о столкновении двух мужчин и женщины-самурая: английского моряка, который попал в кораблекрушение, лорда Торанага, который враждует с соперниками, и леди Марико. История разворачивается в феодальной Японии, во время бесконечных войн и интриг. Если вы мало погружались в мир японских самураев, сериал точно придется по душе.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Братья по оружию"

Название мини-сериала является цитатой из речи английского короля Генриха V перед битвой при Азенкуре в произведении Шекспира. В то же время в картине показывают период Второй мировой войны и боевой путь солдат одного из парашютно-десантных полков дивизии США. Здесь показаны все реалии глазами простого бойца армии, которые до этого были обычными юношами. Мини-сериал выиграл шесть наград Эмми, Золотой глобус и другие.

"Братья по оружию": смотрите трейлер онлайн

"Тюдоры"

Костюмированная драма о королевской династии Тюдоров рассказывает о периоде правления короля Англии Генриха VIII. Он был известен из-за большого количества неудачных браков. Стоит заметить, что несмотря на непревзойденные костюмы, в сериале много неточностей и расхождений с реальными фактами.

"Тюдоры": смотрите трейлер онлайн

"Рим"

Путешествуя по странам в мире кино, остановку можно сделать в Риме. Это исторический сериал, который на момент съемок был самым дорогим сериалом в истории мирового кинематографа. В его основе – события от смерти Юлия Цезаря до победы Октавиана Августа над Антонием, показанные от имени двух солдат.

"Рим": смотрите трейлер онлайн

Важно помнить, что все эти сериалы имеют определенные отклонения от реальных исторических фактов. Поэтому не все эпизоды следует воспринимать за чистую монету.