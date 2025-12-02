Стал секс-символом: что известно об актере, сыгравшем сына Адама во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"

Иван Довженко является одним из актеров второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". В этом долгожданном кинопроекте он воплотил роль взрослого Войцеха Родзинского.

В материале 24 Канала рассказываем, как Иван попал в сериал, в каких еще проектах его можно увидеть и что о нем известно.

Иван Довженко в "Кофе с кардамоном": что известно?

Иван Довженко рассказал, что роль в сериале "Кофе с кардамоном" стала для него настоящей неожиданностью, но и большим счастьем. Он признается, что сомневался, возьмут ли его в этот проект, ведь конкуренция была серьезной. Иван даже не сразу понял, что Ирина Громозда, которая читала с ним сценарий, и является режиссером сериала.

Когда я начал работать над ролью, сначала перечитал сценарий, потом пересмотрел первый сезон, где Войцех еще маленький. И тогда понял: если хочу сделать персонажа живым, мне нужно его "почувствовать". Я даже завел отдельную тетрадь, где записывал его историю, мысли, возможные переживания,

– рассказывал Иван.

Он воплотил роль Войцеха Родзинского, сына Адама. Это персонаж с очень ярко выраженным протестом в поведении. Он вырос без отца и матери, а Анна является его мачехой, поэтому в течение почти всего сериала он ее ненавидит и обвиняет во всем, что произошло с их семьей.

Эта роль стала для Ивана Довженко дебютной и действительно удачной. До этого он в основном работал в театре. Однако уже в 2026 году мы увидим новый фильм, в котором сыграл Довженко. Это будет лента "Мавка. Настоящий миф" – проект, в котором он исполнил одну из главных ролей.

Что известно об Иване Довженко?

Иван Довженко является одним из ярких представителей молодого поколения украинских актеров. Он сын известных украинских актеров Вячеслава Довженко и Ксении Баши, а также внук актера театра имени Ивана Франко – Василия Баши.

Однако стоит отметить, что Иван никогда этим не кичится и идет своим путем самостоятельно. Он признается, что всегда прислушивается к советам родителей, однако все его проекты – это результат его собственных заслуг и стараний.

Уже с самого детства Иван находился в актерской среде. Хотя сначала он мечтал стать музыкантом, судьба решила иначе. Родители поддержали его тогда и поддерживают до сих пор.

С такой яркой внешностью и талантом Иван Довженко, вероятно, ждет большое будущее. Его уже сегодня называют настоящим секс-символом и одним из самых ярких лиц нового украинского кино.