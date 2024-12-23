Известный украинский актер признался, как относится к решению предательницы Безрук: "Я ее не осуждаю"

Украинский актер театра и кино Иван Шаран вспомнил о своей бывшей коллеге, актрисе Галине Безрук, которая стала предательницей Украины. Безрук, несмотря на полномасштабную войну, осталась в России и не сделала никаких публичных заявлений, чтобы осудить военные преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Obozrevatel. Иван Шаран признался, как относится к решению актрисы.

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Иван Шаран признался, как относится к решению изменницы Безрук

Шаран ответил на вопрос, как он относится к решению Галины Безрук остаться работать и жить в России. Он отметил, что это достаточно сложный вопрос, и честно сказал, что не осуждает ее, ведь она сделала свой выбор.

Я ее не осуждаю, потому что сделала свой выбор. Не знаю, чувствовала ли она себя вообще комфортно в украинском контексте. Во-вторых – муж-россиянин, ребенок от него. Знаете, сколько у нас таких людей? В моем окружении уже десяток – и актеры, и нет. В один момент взяли и уехали. Но мне кажется, что придет время, и они будут жалеть из-за этого решения. Однако больше в Украину не вернутся – никто им не простит,

– сказал актер.

По словам Ивана Шарана, он никогда не принимал участия в русскоязычных проектах, хотя ему предлагали.

"Я отказывался, потому что всегда был украиноязычным", – отметил актер.

Однако недавно он все же согласился сыграть в фильме "Конотопская ведьма", где ему пришлось сыграть дагестанца, наемника российской армии, и его персонаж говорит на русском языке.

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Шаран поделился, что колебался, принимая такое предложение. Он советовался с коллегами и родителями, ведь это было непростое решение. Однако актер объяснил, что его вдохновляло то, что этот фильм является фестивальным, и он будет демонстрироваться на международных площадках.

Грел момент, что это фестивальное кино, будет ездить по миру, и люди больше узнают о нашей войне с россиянами,

– отметил Шаран.

Актер подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы его персонаж был максимально негативным. Он стремился сделать героя нечеловеческим, со звериной энергией, чтобы на европейских экранах транслировалось именно это, а не рассказы о "хороших русских".