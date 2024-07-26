Голливудская актриса Иванна Сахно поддержала украинских олимпийцев: "Да прибудет с вами сила"

Известная украинская актриса Иванна Сахно, которая получила известность благодаря ролям в многочисленных голливудских фильмах, обратилась к украинским олимпийцам накануне начала соревнований. Она записала мотивационное обращение к спортсменам.

Видео со своим посланием Иванна Сахно опубликовала на своей странице в инстаграме. Актрису поддержали ее украинские и иностранные поклонники, которые следят за Олимпийскими играми в этом году.

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Иванна Сахно поддержала украинских олимпийцев: что сказала актриса

Актриса Иванна Сахно отметила, что сегодня Украина с гордостью представляет себя на Олимпийских играх, выступая как символ стойкости и непоколебимости даже в условиях разрушений и потерь. Она подчеркнула, что участие украинских спортсменов в соревнованиях является важным напоминанием миру о силе духа и несокрушимости украинского народа, который, несмотря на все трудности, продолжает бороться и достигать новых вершин.

Помня о темных временах Второй мировой войны, когда Олимпийские игры были приостановлены, вы, наши спортсмены, стоите здесь, чтобы показать миру, что история не имеет права повториться,

– отметила актриса.

Сахно выразила глубокое восхищение силой и выдержкой украинских спортсменов, которые, несмотря на тяжелые и темные времена для страны, не сдаются и продолжают свой путь достижений. Она отметила, что их решимость и воля к победе служат примером для всех украинцев, вдохновляя их на собственные подвиги и свершения.

Прошлое учит нас, и в это трудное для Украины время, мы используем его уроки. Каждый из вас – это живое свидетельство того, что дух украинцев несокрушимый. Олимпийский огонь, горящий сегодня – это не просто символ. Это пламя свободы, которое вы несете, преодолевая тьму. Пусть эти игры станут не только праздником спорта, но и праздником человеческого достоинства и единства против тирании и агрессии. Да прибудет с вами сила. Слава Украине,

– добавила Иванна.

Актриса Иванна Сахно записала свое обращение к украинским олимпийцам на украинском языке, выразительно подчеркивая свою национальную идентичность и поддержку. Чтобы сделать свое послание доступным для международной аудитории, она добавила английские субтитры на видео. Это позволило ее обращению достичь более широкой аудитории, включая тех, кто не понимает украинского языка, но желает поддержать украинских спортсменов.