Где сейчас и как выглядит в реальной жизни актер, сыгравший роль Скрябина в "Я, Победа и Берлин"

Иван Блиндар стал широко известен украинскому зрителю благодаря роли в фильме "Я, Победа и Берлин". В ней актер сыграл роль легендарного Скрябина. Правда, многие украинцы могут знать его, как артиста Франковского драмтеатра.

Сегодня Блиндар празднует свой 33-й День рождения. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас актер и как выглядит вне больших экранов.

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Где сейчас и как выглядит в реальной жизни Иван Блиндар

Ради роли в фильме "Я, Победа и Берлин" Иван Блиндар похудел на 14 килограммов. Ему удалось идеально воплотить роль харизматичного и эмоционального Скрябина, которого так обожают украинцы.

"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

После завершения съемок Иван вернулся к своему здоровому весу и прекрасно себя чувствует. Он продолжает работать в театре и кино. Среди его проектов – рождественская сказка "Стражи Рождества", премьера которой состоится 4 декабря 2025 года. Также актер сыграл в комедии "Собачки".

Кстати, на днях стало известно, что Леся Никитюк, которая сыграла главную роль в фильме "Песики", беременна первенцем.

Кроме того, Иван продолжает радовать зрителей своей игрой на театральной сцене. Среди его спектаклей – "Энеида", "Сладкая Даруся", "Калигула" и другие. Вот, как актер выглядит сегодня:

Также Иван Блиндар приобщается к различным благотворительным инициативам, в частности сбору средств для больных детей, которые борются за жизнь с редкими заболеваниями. И, конечно, помогает Вооруженным силам Украины – распространяет правду о войне и информацию о сборах.