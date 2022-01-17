"Изобретая Анну": что показали в трейлере сериала от продюсера "Бриджертонов"

Netflix показал трейлер американского драматического сериала "Изобретая Анну" (Inventing Anna), который создала Шонда Раймс – продюсер популярного проекта "Бриджертоны". Премьера сериала намечена на 11 февраля 2022 года.

В трейлере показали, как журналистка распутывает историю Анны Делви, убедившей элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии. Дерзкую предпринимательницу, или мошенницу, сыграла Джулия Гарнер, наиболее известная по роли Рут Лэнгмор в криминальной драме "Озарк" от Netflix.

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Кроме Джулии Гарнер, главные роли сыграли Анна Кламски и Ариан Моайед. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

"Изобретая Анну" 2022: смотрите трейлер

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Интересно, что сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.