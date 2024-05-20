Их часто путают: актеры, которые очень похожи между собой

Немало актеров можно спутать. И это неудивительно, поскольку некоторые из них настолько похожи между собой, словно они близнецы.

У некоторых из них похожие черты лица, мимика и даже поведение, что и заставляет иногда задуматься над тем, что, даже не имея родственных связей, в фильмах они могли бы легко играть близнецов. Кино 24 покажет, о ком же идет речь.

Смотрите также Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговые фильмы о спортивных наставниках

Известные актеры, которые очень сильно похожи друг на друга



Кира Найтли и Натали Портман / Коллаж Кино 24 (Фото AP/из инстаграма Натали Портман)



Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем / Коллаж Кино 24 (Фото из инстаграма актеров)

Марго Робби и Джейми Прессли / Коллаж Кино 24 (Фото из инстаграма актрис)



Генри Кавилл и Мэтт Бомер / Коллаж Кино 24 (Фото из инстаграма актеров)

Поэтому, глядя на этих актеров и актрис, все же возникает желание увидеть их вместе в одном фильме или даже сериале. Уверены, эти ленты точно вызовут фурор среди киноманов.