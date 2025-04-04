5 знаменитых актрис, которые были беременными на съемках: как выглядят их дети сейчас

Голливудские звезды такие же люди, как и мы. В их жизни часто случаются моменты, когда личная жизнь и работа неожиданно сталкиваются. Некоторые актрисы беременели во время съемок важных для них проектов.

Режиссеры и продюсеры выходят из таких ситуаций по-разному: кто-то добавляет беременность в сюжет, а кто-то прибегает к хитрости. Кино 24 расскажет о знаменитостях, которые ждали пополнения во время съемок известных шоу.

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Лиза Кудроу – "Друзья

Лиза Кудроу и ее муж Майкл Стерн узнали о том, что станут родителями, во время съемок четвертого сезона сериала "Друзья". Поэтому беременность актрисы решили включить в сюжетную линию. Таким образом ее героиня, Фиби, стала суррогатной матерью для своего брата и родила троих детей. Сейчас ее сыну Джулиану 26 лет.



Лиза Кудроу с сыном / Фото из инстаграма Лизы Кудроу

Кортни Кокс – "Друзья"

Еще одна звезда популярного ситкома также забеременела во время съемок. Это произошло, когда актеры работали над последним сезоном. В отличие от Фиби, Моника не могла иметь детей, поэтому ее беременность всячески скрывали свободной одеждой, шарфами и большими жакетами. В июне 2004 года Кортни Кокс и Дэвид Аркетт стали родителями дочери Коко.



Кортни Кокс с дочерью / Фото из инстаграма Кортни Кокс

Сара Джессика Паркер – "Секс и город"

Во время съемок 5 сезона сериала "Секс в большом городе" главная актриса Сара Джессика Паркер забеременела первенцем. Сценаристы и продюсеры решили не придумывать способов скрыть живот или вплести беременность в сериал, а потому просто сократили сезон до 13 эпизодов. Актриса и ее муж Мэттью Бродерик стали родителями сына Джеймса в 2002 году, а в 2009 у них родились двойняшки.



Сара Джессика Паркер с семьей / Фото из инстаграма Джеймса Бродерика

Джиллиан Андерсон – "Секретные материалы"

Актриса на протяжении 11 сезонов снималась в культовом триллере "Совершенно секретно" или "Секретные материалы". Ее дочь Пайпер стала вдохновением для необычного поворота в сюжете этого сериала. Чтобы скрыть беременность Джиллиан, авторы сценария придумали, что персонажку Андерсон похитили инопланетяне.



Джиллиан Андерсон с дочерью / Фото Getty Images

Элисон Ханниган – "Как я встретил вашу маму"

Элисон Ханниган дважды забеременела во время съемок сериала "Как я встретил вашу маму", где она играла Лили Олдрин. Как и в большинстве проектов, во время первой беременности съемочная группа прибегала к хитростям: оверсайз наряды, особое освещение. В сериал даже добавили серию о соревнованиях по поеданию хот-догов, где Лили в конце радостно погладила свой животик.

Во вторую беременность сценаристы пошли на более простой шаг и добавили в сценарий беременность ее героини.



Элисон Ханниган с семьей / Фото из инстаграма Элисон Ханниган