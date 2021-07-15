"Я в массовке ночью стоял за 20 гривен" Тарас Цимбалюк признался в интервью, как стал актером

Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" – украинский актер Тарас Цимбалюк – рассказал в интервью влогеру Алине Доротюк, почему у украинского кино низкий уровень и как он достиг успеха в украинском кинематографе. Подробнее читайте на Кино 24.

Тарас Цимбалюк – известная фигура украинского кино и шоу-бизнеса. К себе на интервью его пригласила украинская журналистка Алина Доротюк. Редакция Кино 24 выбрала самые интересные моменты из интервью об актере, касающиеся кино.

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Какие секреты открыл Тарас Цимбалюк

Тарас рассказал, что актерство его заинтересовало еще с КВНа. По словам актера, он присоединился к сцене очень случайно. Когда ребята попросили его принять участие в комедийной постановке "Ромео и Джульетта" в роли Меркуцио, и ему очень понравилось. Актер заверил, что его задело перевоплощение и внимание зрителя: "Какой-то интересный способ существования вообще. Потому эти все вещи зародили интерес к сцене в принципе", – прокомментировал актер.

Оказывается, впервые Тарас исполнил свою роль на сцене еще в 9-м классе, когда ему было 14 – 15 лет.

Алина также поинтересовалась, какой была первая реакция родителей Тараса, когда они узнали, что он решил пойти в актерство. Так как Тарас из обычной семьи, из города Корсунь-Шевченковский.

Это сплошная авантюра для родителей была в то время. Я помню, что не платили зарплату, с ними рассчитывались на консервном заводе... Мама с папой решили меня выслушать и дать в какой-то степени мне шанс, речь была следующая, "пусть год он там поучится, а потом можно будет получать нормальное образование"... и вот на 4-м курсе педагоги и я поняли, что все это мое. Это мне нравится. Если я буду работать дальше, из этого будет толк,

– поделился Тарас.



Фото, которым поделился актер с журналисткой / Скриншот из видео

Актер рассказал, что начал участвовать в первых кастингах еще в университете – на 4-5-м курсах.

В университете начинающий актер посещал что угодно. "Я в массовке ночью стоял за 20 гривен, сутки целые", – рассказал Тарас. Он также добавил, что ездил на различные кастинги: куда его даже не звали. Просто за компанию с друзьями ехал, убеждался, что действительно он на съемках не нужен, но просил, чтобы его контакт записали. И надеялся, что когда-нибудь все-таки позовут. Впервые актеру позвонили с канала "СТБ" и пригласили на 2 съемочных дня в сериал, который назывался "Чужие ошибки". Тарас Цимбалюк сыграл роль следователя с одной репликой. "Это и была моя первая роль", – уверяет актер.

Я помню, что мне заплатили за 2 дня 600 гривен – я купил маме слайдер. Я мечтал, чтобы у моей мамы был слайдер... Мне дают 600 гривен, и я бегу, покупаю маме слайдер (смеется). Везу на Корсунь!

– рассказал актер.

Тарас также поделился с Алиной тем, что почти не гордится своими ролями в проектах, в которых участвует. Но одним из серьезных проектов считает сериал "Последний янычар" – когда исполнил одну из главных ролей на 115 серий.



Тарас Цимбалюк в сериале "Последний янычар" / Скриншот из видео

Я не скажу, что проснулся знаменитым. Просто для меня Кристиан Бэйл – это знаменитость. Все, что происходит со мной, это цепная реакция. Видимо, у нас просто еще не тот уровень в индустрии. Потому эти все вещи я очень спокойно воспринимаю. Если быть откровенным,

– заверил Тарас.

Актер убежден, что раньше у украинского кино было больше потенциала – "когда мы снимали фильмы: "Вавилон ХХ", "Земля" и еще кучу крутых фильмов, и у нас был огромный потенциал, а тогда все это резко исчезло". Тарас считает, что украинская киноиндустрия распыляется на съемки сериальной продукции, вместо того, чтобы создавать качественные полнометражные картины.

Сейчас у нас получается несколько полных метров в год, а зритель выбирает в кинотеатре какую-то американщину, потому что это всегда (как показывает практика) круто. А украинские фильмы в кинотеатрах вообще никто не смотрит. Только "Бешеная свадьба" окупилась за последние 10 лет в кинотеатрах, если вести речь о прокате. Нам еще очень много есть над чем работать,

– убежден актер.

Полное интервью Тараса Цимбалюка и Алины Доротюк: смотрите видео