Я полностью поддерживаю бойкот российского кино, – директор Киевского кинофестиваля "Молодость"

Накануне организаторы киевского международного кинофестиваля "Молодость" обратились в мировому сообществу с призывом бойкотировать российский кинопродукт. Директор кинофестиваля Андрей Халпахчи рассказал, почему он считает необходимым бойкот не только российского кино.

О своем отношении к русскому кинематографу, режиссерам, актерам, культурным деятелям Халпахчи рассказал в интервью изданию Variety. Он подчеркнул, что российский кинопродукт необходимо бойкотировать, а ответственность "российской интеллигенции" должна быть коллективной.

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Я полностью поддерживаю полный бойкот российского кино вне зависимости от гражданской позиции некоторых режиссеров. Недавно один известный российский критик написал очень хорошую статью о коллективной ответственности российской интеллигенции, в том числе кинематографистов. А коллективная ответственность влечет коллективное возмездие,

– рассказал директор фестиваля.

Он также отметил, что уважает таких режиссеров, как Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и многие другие, чьи одинокие голоса произносили против российской пропаганды. В то же время Халпачи отмечает, что их голосов было мало, и сегодня мир наблюдает великую трагедию украинского народа.

Среди прочего, он отметил, что в последние годы фестиваль "Молодость" полностью отказался от российских фильмов в своей программе.

"На прошлогоднем фестивале Канна я не пожал руку своему старому другу, директору Московского кинофестиваля Кириллу Разлогову на фестивальном ужине режиссеров. После его смерти я чувствовал угрызения совести, но сегодня я убежден, что его участие в организации кинофестиваля в Крыму и молчаливая поддержка политики Путина способствовали потому, что происходит сейчас. И кровь убитых детей в Украине тоже на его совести", – отметил Андрей Халпахчи.

По мнению Халпахчи, единственный способ изменить фашистский режим путинской России – это полная изоляция русского общества, русской культуры и спорта.

Если Россия называет кровавую войну в Украине, ведущую к геноциду украинцев, спецоперацией, я позволю себе соронизировать: это не санкции против российских кинематографистов, это хирургическая операция по спасению российского кино. Вот почему я снова призываю к полному бойкоту российского кино,

– подытожил Халпахчи.

Тем временем уже 51-й фестиваль "Молодость" перенесли из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Ранее он должен был пройти с 28 мая по 5 июня.