Я решил идти на войну, когда узнал, что его убили, – актер "Мирного-21" Девизоров о Паше Ли

Максим Девизоров, недавно женившийся на возлюбленной во время войны, вернулся в службу в ВСУ. Актер рассказал о знакомстве с Ахтемом Сеитаблаевым, Пашей Ли и украинском кино после победы.

Актер прокомментировал слова Сеитаблаева о том, что фильм "Мирный-21" стал пророческим. Он дополнил, что Россия уже не первый десяток лет хочет нас уничтожить. По его словам, россияне снова и снова делают новые попытки.

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Максим Девизоров о Паше Ли и украинском кино

Максим Девизоров рассказал о знакомстве с Ахтемом Сеитаблаевым. "Мы познакомились во время работы над фильмом "Номера" по сценарию Олега Сенцова, который тоже сейчас на передовой", – сказал он.

Пашка, я очень скучаю по нему. Я даже окончательно решил идти служить, когда узнал, что Пашку убили. Для меня это был такой удар, я до сих пор не могу оправиться. Когда в 9 утра минута молчания, я всегда думаю о нем, молюсь. Ибо он был необыкновенным человеком,

– сказал он.

Кроме этого, Девизор признался, что если бы не эта грь*бана русня, то ничего бы этого не было".

Актер с улыбкой на лице вспомнил, как Паша на съемочную площадку приносил сладости, которые сам пик, и называл их "пашалишки". "Это такая деталь, которая очень хорошо характеризует то, каким он был. Это светлый человек любви", – рассказал он.

В конце актер поделился, каким видит развитие украинского кино. Он также сказал, что многие актеры вступили в ряды ВСУ и терробороны.

Я думаю, что после победы очень многие воины, солдаты станут актерами. Потому что здесь есть такие персонажи, такие герои! Нам действительно есть о ком рассказывать и кого снимать. Я ожидаю, что украинское кино будет двигаться вперед,

– отметил он.

Максим Девизоров в программе "Звездный путь": смотрите видео

Что известно о Паше Ли

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб от пуль кафиров 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.

Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников". Кроме кино, снимался в рекламе, участвовал в шоу "Фабрика звезд-3".

Напомним, недавно 26-летний киноактер "Первых ласточок" и "Мирного-21" Максим Девизоров женился на коллеге Светлане. Больше о свадьбе влюбленной пары читайте по ссылке.