Он рассказал, что всегда очень ждал школу и уже к августу скучал по ней. Ему хотелось как можно быстрее увидеть одноклассников и поделиться впечатлениями о лете.

Римма Зюбина

Римма Зюбина вспоминает, что для нее 1 сентября прежде всего было возможностью прочитать стихотворение на линейке. Она отмечает, что, кроме скучных речей директора или кого-то другого, обязательно было выступление школьников: выбирали примерно 5-7 детей, которым поручали декламировать стихи.

Для меня это было очень важно! Хорошее проявление актерского мастерства. Мы стояли отдельно от всех учеников, мы стояли как за кулисами и ждали своего выхода,

– рассказала актриса.



Римма Зюбина в школьные годы / Фото Пресс-служба

Андрей Исаенко

Андрей Исаенко вспоминает, что первое сентября в начальных классах у него ассоциируется с руками в карманах. В это время как раз спели орехи, которые они очень любили есть. А когда чистили молодые грецкие орехи, руки так загрязнялись, что отмыть их было невозможно несколько недель.

Поэтому я прятал руки в кармане, потому что они были коричневого цвета. Еще и при этом как-то пытался держать букет цветов,

– с улыбкой рассказал Андрей Исаенко.



Андрей Исаенко в школьные годы / Фото Пресс-служба

Он вспоминает, что на тот момент, в младших классах, в начале 90-х, было очень сложно и затруднительно, поэтому он радовался абсолютно всему, что давали родители.

Помню свои первые кроссовки, в которых я пошел в школу. Потом они порвались, и папа научил меня зашивать. Я сам пришил подошву обратно и ходил дальше. Они мне очень нравились, и к тому же у родителей не было возможности купить другие. А где-то в 7-8 классе у меня появились первые джинсы черного цвета. Это было для меня действительно большое событие!

– вспомнил актер.

К слову, читайте также интервью с Андреем Исаенко – по ссылке.

Назар Заднепровский

Назар Заднепровский делится, что на праздник первого звонка он всегда испытывал невероятный трепет и волнение. По его словам, все родители покупали новую школьную форму, чтобы дети выглядели одинаково. В такой форме они ходили все десять лет. Родители обычно экономили и покупали ребятам костюм на два года: сначала это были удлиненные рукава и подкатанные брюки, а уже через два года – закороткие брюки и рукава пиджаков.

Девушки больше шиковали, им каждый год по размеру покупали новое платье. С туфлями была та же история: сначала они блестели, а когда через год, когда заканчивался учебный год, они уже были стерты,

– вспоминает Назар.



Назар Заднепровский с одноклассниками / Фото Пресс-служба

Алиса Тункевич

Алиса Тункевич говорит, что 1 сентября она всегда ждала с нетерпением, ведь это была возможность надеть новые туфли. Главным для нее было то, что они были "новые" и "свои". Она объясняет, что все младшие сестры знают: чтобы получить собственную обувь, а не донашивать за старшей, нужно очень важное событие, и 1 сентября безусловно было именно таким событием.

Помню, что я всегда волновалась и очень ждала подарков. Поэтому сейчас хочу обратиться к родителям с просьбой: поддержите своих малых, потому что они тоже будут волноваться. И умоляю – купите им лучшие туфли (улыбается – Кино 24),

– рассказывает Алиса.



Алиса Тункевич в школьные годы / Фото Пресс-служба

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк делится, что всегда любила учиться и до сих пор имеет эту страсть. Даже в 35 лет ей интересно узнавать что-то новое. Она вспоминает, что под конец лета ей становилось скучно, и она уже хотела собираться в школу: покупала тетради, дневник, удобные ручки и очень ответственно к этому относилась. Но больше всего ей нравилось листать новые книги.

Особое внимание уделяла книге по биологии. Я – близкая к природе натура. А еще мне интересно все о медицине и строении организма человека. И помню особый момент из 10 класса. Нам выдали книгу по астрономии. Я открыла ее, а на первом развороте – наша Вселенная. До сих пор помню эти невероятные ощущения! Настолько сильно меня это поразило, что я аж расплакалась,

– рассказала Антонина.



Антонина Хижняк в школьные годы / Фото Пресс-служба

Школьные годы – это смесь воспоминаний, вызовов, радостных и грустных моментов. Однако это самые счастливые моменты, которые впоследствии все, как и актеры "Родительского собрания", вспоминают с особым теплом на сердце.