На Netflix можно найти множество разнообразных фильмов, но также платформа предлагает посмотреть и вневременную классику. Кино 24 расскажет о классических лентах, которые стоят просмотра.

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Какие классические фильмы можно посмотреть на Netflix?

"Римские каникулы"

Молодая принцесса Анна устала от постоянного рабочего графика. Во время очередной поездки в Рим все, чего она хочет – это свободы. Поэтому убегает от своих опекунов и просто на улицах города знакомится с журналистом Джо. Тот даже не подозревает, что перед ним человек, у которого он должен был брать интервью.

Культовая романтическая комедия сделала Одри Хепберн настоящей звездой. Она получила три Оскара и другие награды, став иконой романтического кино. Фильм понравится тем, кто ценит черно-белую эстетику, классическую музыку и атмосферу Италии.

"Римские каникулы": смотрите трейлер онлайн

"Эпоха невинности"

Фильм рассказывает об успешном адвокате Ньюленда Арчера, который желает настоящей любви и страсти. Он обручается с воспитанной Мэй Велланд, поэтому его ждет спокойная и размеренная супружеская жизнь. Но вдруг в Нью-Йорк возвращается безумно красивая кузина Мэй, а Ньюленд влюбляется в нее. Теперь мужчина стоит перед выбором.

Увлекательная историческая костюмированная драма получила 5 номинаций на Оскар и принесла Мириам Марголис премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана. Удивительная актерская игра и трогательный сюжет – это один из недооцененных, но лучших фильмов в карьере Скорсезе.

"Эпоха невинности": смотрите трейлер онлайн

"Человек на все времена"

События происходят во время правления английского короля Генриха VIII. Жена все никак не может родить королю наследника, поэтому он решает развестись и жениться на вдове собственного брата. Окружение соглашается с решением короля, – все, кроме лорда-канцлера Томаса Мора, который вступил в противостояние с Генрихом.

Это история о совести, принципах и моральном выборе. Лента получила шесть премий Оскар. "Человек на все времена" стала не просто историческим фильмом, но и сильным месседжем.

"Человек на все времена": смотрите трейлер онлайн