Об Ослике из "Шрека" снимут отдельный мультфильм: Эдди Мерфи поделился подробностями

В феврале вышел тизер долгожданного мультфильма "Шрек 5". На днях стало известно, что франшиза будет расширяться, однако в центре внимания зрителей будет любимый второстепенный персонаж.

Американский актер и режиссер Эдди Мерфи рассказал, что осенью начнется работа над мультфильмом про Ослика, пишет Кино 24 со ссылкой на Screen Rant. Кстати, именно он является голосом этого персонажа во франшизе.

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Мультфильм об Ослике из "Шрека": что известно?

Выход "Шрека 5" запланирован на декабрь 2026 года. Эдди Мерфи поделился, что актеры все еще озвучивают персонажей. Он добавил, что в сентябре начнется работа над мультфильмом про Ослика.

"Ослик" будет похож на "Кота в сапогах". У Ослика будет собственный фильм, своя маленькая история с женой-драконихой и детьми, которые наполовину драконы, наполовину ослы,

– рассказал Эдди Мерфи.

Как пишет издание, мультфильм про Ослика может стать хорошим дополнением франшизы "Шрек". Спин-офф "Кот в сапогах" оказался довольно успешным, собрав почти 555 миллионов долларов в мировом прокате. А вот "Кот в сапогах 2: Последнее желание" 2022 года поразил зрителей сюжетом и стилизованной 3-D анимацией.

"Шрек" – американский мультфильм, первая часть которого вышла в 2001 году. Режиссерами стали Эндрю Адамсон и Вики Дженсон. Главных героев озвучили Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас и Джон Литгоу.

Впоследствии мультфильм получил продолжение, а также два спин-оффа о Коте в сапогах.

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