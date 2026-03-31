Вышел второй трейлер 3 сезона "Эйфории", который ждали более четырех лет

HBO представил второй трейлер 3 сезона сериала "Эйфория". Премьера запланирована на 12 апреля 2026 года.

Трейлеры вышел на ютуб-канале HBO. Что показали в видео – узнавайте в материале.

Что показали во втором трейлере 3 сезона сериала "Эйфория"?

Трейлер начинается с того, что главную героиню Ру, которую играет Зендея, допрашивают в Мексике. Также показали, как она работает с наркоторговцами и глотает неизвестные наркотики. Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) женятся. Кроме того, Кэсси воссоединяется с Мэдди (Алекса Деми), чтобы снимать контент для веб-моделей.

Трейлер начинается с того, что главную героиню Ру

В 3 сезоне к своим ролям также вернулись Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк, передает Variety.

Также появятся новые актеры, в частности Шэрон Стоун, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер, Елай Рот, Маршон Линч и другие.

Для справки! Эрик Дейн, сыгравший Кела Джейкобса в "Эйфории", умер 19 февраля 2026 года в 53-летнем возрасте. В апреле актер сообщил, что борется с БАС (боковым амиотрофическим склерозом).

В прошлом году на мероприятии HBO Max в Лондоне создатель сериала Сэм Левинсон немного рассказал, где оказались главные герои после окончания школы.

Джулс учится в художественной школе, очень нервничает из-за карьеры художницы и пытается избежать ответственности любой ценой. Мэдди работает в Голливуде в агентстве талантов, у нее, очевидно, есть подработки. А Лекси – ассистентка шоуранерки, которую играет Шэрон Стоун – просто невероятно очаровательна и настоящая икона,

– сказал он.

