Трейлеры вышел на ютуб-канале HBO. Что показали в видео – узнавайте в материале.
Не пропустите Остросюжетный криминальный мини-сериал, который стал самым популярным среди украинцев на Netflix
Что показали во втором трейлере 3 сезона сериала "Эйфория"?
Трейлер начинается с того, что главную героиню Ру, которую играет Зендея, допрашивают в Мексике. Также показали, как она работает с наркоторговцами и глотает неизвестные наркотики. Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) женятся. Кроме того, Кэсси воссоединяется с Мэдди (Алекса Деми), чтобы снимать контент для веб-моделей.
В 3 сезоне к своим ролям также вернулись Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк, передает Variety.
Также появятся новые актеры, в частности Шэрон Стоун, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер, Елай Рот, Маршон Линч и другие.
Для справки! Эрик Дейн, сыгравший Кела Джейкобса в "Эйфории", умер 19 февраля 2026 года в 53-летнем возрасте. В апреле актер сообщил, что борется с БАС (боковым амиотрофическим склерозом).
В прошлом году на мероприятии HBO Max в Лондоне создатель сериала Сэм Левинсон немного рассказал, где оказались главные герои после окончания школы.
Джулс учится в художественной школе, очень нервничает из-за карьеры художницы и пытается избежать ответственности любой ценой. Мэдди работает в Голливуде в агентстве талантов, у нее, очевидно, есть подработки. А Лекси – ассистентка шоуранерки, которую играет Шэрон Стоун – просто невероятно очаровательна и настоящая икона,
– сказал он.
Почему 3 сезон "Эйфории" ждали так долго?
Напомним, что 2 сезон сериала "Эйфория" вышел еще в 2022 году.
Производство 3 сезона приостановили из-за смерти Ангус Клауд и забастовок в Голливуде. Съемки должны были начаться в декабре 2023 года. Актер умер 21 июля 2023 года в возрасте 25 лет. Причиной смерти стала случайная передозировка смертельной смесью наркотиков.
Пока неизвестно, как отсутствие Клауда повлияет на сюжетную линию. Ранее Колман Доминго, который играет Али в "Эйфории", говорил, что персонаж Ангуса, Феско, должен был сыграть важную роль в сериале.