Трейлери вийшов на ютуб-каналі HBO. Що показали у відео – дізнавайтеся у матеріалі.

Що показали у другому трейлері 3 сезону серіалу "Ейфорія"?

Трейлер починається з того, що головну героїню Ру, яку грає Зендея, допитують у Мексиці. Також показали, як вона працює з наркоторговцями й ковтає невідомі наркотики. Кессі (Сідні Свіні) та Нейт (Джейкоб Елорді) одружуються. Крім того, Кессі возз'єднується з Медді (Алекса Демі), щоб знімати контент для вебмоделей.

"Ейфорія" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У 3 сезоні до своїх ролей також повернулися Гантер Шафер, Ерік Дейн, Мод Апатоу, Марта Келлі, Хлоя Черрі, Колман Домінго та Домінік Файк, передає Variety.

Також з'являться нові актори, зокрема Шерон Стоун, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер, Елай Рот, Маршон Лінч та інші.

Для довідки! Ерік Дейн, який зіграв Кела Джейкобса в "Ейфорії", помер 19 лютого 2026 року у 53-річному віці. У квітні актор повідомив, що бореться з БАС (бічним аміотрофічним склерозом).

Минулого року на заході HBO Max у Лондоні творець серіалу Сем Левінсон трохи розповів, де опинилися головні герої після закінчення школи.

Джулс навчається в художній школі, дуже нервує через кар'єру художниці та намагається уникнути відповідальності за будь-яку ціну. Медді працює в Голлівуді в агентстві талантів, у неї, очевидно, є підробітки. А Лексі – асистентка шоуранерки, яку грає Шерон Стоун – просто неймовірно чарівна та справжня ікона,

– сказав він.

