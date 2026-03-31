У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про сюжет, акторський склад і головні переваги цього серіалу.
Рекомендуємо 3 довгоочікувані серіали, які вражатимуть глядачів на Netflix уже в квітні
Про що сюжет серіалу "Тієї ночі"?
Прем'єра відбулася зовсім нещодавно, а вже зараз серіал став одним із найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляє блог Tudum.
Сюжет розгортається навколо трьох сестер – Олени, Паули та Кріс. Вони вирушають на відпочинок до Домінікани, навіть не підозрюючи, чим для них обернуться ці канікули.
Спочатку все складається ідеально, однак ситуація різко змінюється, коли Олена потрапляє в ДТП – і найгірше те, що винною є саме вона.
У паніці дівчина звертається по допомогу до сестер і хоче приховати те, що сталося.
Паула та Кріс опиняються перед складним вибором: ризикнути всім заради сестри чи сказати правду. Рішення потрібно прийняти швидко, адже на кону – їхня свобода та майбутнє.
Кому сподобається стрічка?
Цей серіал стане чудовим варіантом для тих, хто любить динамічні історії на один вечір. Він налічує лише 6 епізодів, які можна переглянути приблизно за 4 години.
Найпопулярніші серіали серед українців на Netflix / Фото Netflix
Стрічка поєднує одразу кілька жанрів – кримінал, драму та детектив, тож сподобається тим, хто не є прихильником класичних мелодрам чи комедій. На сайті IMDb серіал наразі отримав 5.5 балів.
Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:
- Клара Ґалле,
- Паула Усеро,
- Клаудія Салас,
- Падро Касабланк.
Які ще серіали зараз популярні на Netflix серед українців?
Також українці на Netflix активно переглядають такі серіали:
- "BTS: Повернення"
- "Бріджертони"
- "Гострі картузи"
- "Ціна краси" та інші.
А також багато крутих фільмів, серед яких:
- "Гострі картузи: Безсмертний"
- "Машина війни"
- "Ну мам!"
- "Випробувальний термін" та інші.