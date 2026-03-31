У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про сюжет, акторський склад і головні переваги цього серіалу.

Про що сюжет серіалу "Тієї ночі"?

Прем'єра відбулася зовсім нещодавно, а вже зараз серіал став одним із найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляє блог Tudum.

Сюжет розгортається навколо трьох сестер – Олени, Паули та Кріс. Вони вирушають на відпочинок до Домінікани, навіть не підозрюючи, чим для них обернуться ці канікули.

Спочатку все складається ідеально, однак ситуація різко змінюється, коли Олена потрапляє в ДТП – і найгірше те, що винною є саме вона.

"Тієї ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

У паніці дівчина звертається по допомогу до сестер і хоче приховати те, що сталося.

Паула та Кріс опиняються перед складним вибором: ризикнути всім заради сестри чи сказати правду. Рішення потрібно прийняти швидко, адже на кону – їхня свобода та майбутнє.

Кому сподобається стрічка?

Цей серіал стане чудовим варіантом для тих, хто любить динамічні історії на один вечір. Він налічує лише 6 епізодів, які можна переглянути приблизно за 4 години.



Найпопулярніші серіали серед українців на Netflix / Фото Netflix

Стрічка поєднує одразу кілька жанрів – кримінал, драму та детектив, тож сподобається тим, хто не є прихильником класичних мелодрам чи комедій. На сайті IMDb серіал наразі отримав 5.5 балів.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:

Клара Ґалле,

Паула Усеро,

Клаудія Салас,

Падро Касабланк.

Які ще серіали зараз популярні на Netflix серед українців?

Також українці на Netflix активно переглядають такі серіали:

"BTS: Повернення"

"Бріджертони"

"Гострі картузи"

"Ціна краси" та інші.

