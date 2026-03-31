У квітні на стримінговій платформі Netflix вийдуть як нові проєкти, так і продовження вже улюблених історій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які саме стрічки варто додати до свого списку та коли чекати на їхні прем'єри.

Які серіали вийдуть на Netflix в квітні?

"Великі помилки" – 9 квітня 2026 року

Одна з найочікуваніших прем'єр квітня 2026 року – комедійний кримінальний серіал "Великі помилки". Його створив канадський режисер Ден Леві.

Сюжет розгортається навколо брата та сестри, яких через шантаж змушують працювати на небезпечних людей. Неочікувано вони стають частиною злочинного світу. Втім, їхня маленька команда зовсім неорганізована, що й породжує безліч комедійних ситуацій. Серіал налічуватиме лише 8 епізодів, тож його легко можна переглянути всього за кілька днів.

"Сварка" – 16 квітня

Також у квітні відбудеться прем'єра другого сезону серіалу-антології "Сварка".

Сюжет розгортатиметься навколо історій кількох пар різних поколінь, які дивним чином пов'язані між собою. Прем'єра першого сезону відбулася у квітні 2023 року, і тоді серіал здобув велику популярність серед глядачів: на сайті IMDb він отримав оцінку 8 балів.

Перший сезон складався з 10 епізодів, тоді як другий, найімовірніше, матиме 8 серій.

"Плеймейкерка" – 23 квітня

У квітні 2026 року вийде другий сезон баскетбольної комедії "Плеймейкерка". Прем'єра першого сезону відбулася в лютому 2025 року – він налічував 10 епізодів.

Головну роль виконала Кейт Гадсон, яка втілила образ колишньої світської левиці, що прагне довести свою спроможність керувати бізнесом. Однак через обставини вона змушена очолити баскетбольну команду, яка належить її родині.

У новому сезоні Айлу чекатимуть нові виклики: їй знову доведеться доводити, що вона здатна впоратися з будь-якими труднощами.

Які ще стрічки вийдуть у світ у квітні 2026 року?

У квітні вийде ще чимало фільмів і серіалів, вартних уваги. Серед них – "Сусідки по кімнаті", прем'єра якого відбудеться 16 квітня, а також "Верхівковий хижак", який вийде 24 квітня.

Крім того, глядачів чекає низка яскравих кінопрем'єр у кінотеатрах, зокрема: "Любить не любить", "На драйві", "Проста випадковість", "Розпад", "Диявол носить Прада", "Монті Пайтон і Священний Грааль" та багато інших.