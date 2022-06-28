"500 миллионов людей увидят вашу историю": Эктор Хименес-Браво готовит фильм об украинцах

Эктор Хименес-Браво стал режиссером фильма о борьбе украинцев с войной на кулинарном фронте. Все средства по показам пойдут на нужды ВСУ.

Эктор Хименес-Браво в инстаграме отметил, что 24 февраля началась самая кровавая и жесточайшая война после Второй Мировой. У каждого из нас есть своя история, которую, по словам шеф-повара, могут увидеть 500 миллионов человек. Так Эктор анонсировал свой первый фильм о том, как украинцы боролись с войной на пищевом фронте.

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Эктор Хименес-Браво покажет фильм об украинцах на кулинарном фронте

"Все видели как на жилые дома сбрасывают бомбы, как из-под завалов достают детей и их матерей, как наши военные защищают границу и как украинцы настраивают весь мир против россии. Но у каждого из нас есть своя история. Особая история", – написал Эктор в инстаграме.

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Из-за того, что основной фронт пищевого шеф-повара – он расскажет истории оттуда. По его словам, их услышат миллионы людей по всему миру. Команда планирует представить фильмы на Amazon, Netflix и телекомпаниях в Великобритании и США. Все изъятые средства пойдут на восстановление Украины.

Для меня это большая честь. Скоро мир увидит первый фильм – как украинцы боролись с войной на продовольственном фронте. Мы посвятим эти кадры тем, кто не дал погибнуть тысячам людей от голода. Кто несмотря на опасность продолжал готовить ценой своей жизни военных, раненых и гражданских,

– отметил Эктор Хименес-Браво.

Далее цитируем Эктора: "Мир узнает о ребятах из Бучи, которые не отходили от дел несмотря ни на что. Они пекли хлеб. В момент, когда не было никакого продовольствия и отопления, а вода текла в одном кране на 3 здания – они не К ним приходили орки (россияне, – 24 канал), угрожали, приставляли винтовку к голове, забирали весь хлеб – они не останавливались.

Все услышат историю двух молодых ребят, которые в 2014 году сбежали от орков из Донецка и открыли заведение возле знаменитого драмтеатра Мариуполя. Как их команда с вибрирующей землей от снарядов продолжала кормить людей. Остались ли они в живых? Будет ли существовать это заведение снова?

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Таких историй тысячи. Из Мариуполя, Харькова, Запорожья, Киева, Ирпеня и других городов".

Будет продолжение фильма

Эктор Хименес-Браво вместе с британской командой завершает монтирование первого фильма, и готовим съемки второго. Второй фильм будет посвящен возрождению спасавших людей на кулинарном фронте.

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"Как они отстраиваются, чего стоил их бизнесу "русский мир" и как украинские рестораны становятся настоящими бойцами за экономику. Все вырученные средства пойдут на восстановление Украины. Скоро мир увидит истории простых украинцев. Простых, но смелых и отважных", – отметил он.



Эктор Хименес-Браво снимает фильм об украинцах на кулинарном фронте / Фото из инстаграма