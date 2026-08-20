По случаю 52-летия актрисы редакция 24 Канала подготовила подборку лучших фильмов с Эми Адамс. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Прибытие" (2016)

Когда на Землю неожиданно приземляются гигантские инопланетные корабли, человечество оказывается на грани глобальной паники и войны. Военные обращаются к талантливой лингвистке Луизе Бэнкс с заданием – она должна расшифровать письменные символы пришельцев и выяснить их истинные намерения. Так героиня погружается в язык внеземных существ и начинает по-другому воспринимать время.

"Прибытие": смотрите трейлер фильма онлайн

"Зачарованная" (2007)

Юная принцесса Жизель живет в идеальной живописной сказке, где царит магия и вечная любовь с первого взгляда. Однако все меняется, когда злая колдунья выталкивает девушку в реальный мир. Оказавшись на грязных и суетливых улицах современного Манхэттена, наивной красавице приходится привыкать к жестким законам большого города и искать дорогу домой.

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"Зачарованная": смотрите трейлер фильма онлайн

"Афера по-американски" (2013)

Харизматичный мастер финансовых махинаций и его соблазнительная напарница попадают в ловушку непредсказуемого агента ФБР. Криминальный дуэт стремится избежать тюрьмы, поэтому соглашается на рискованное сотрудничество. Теперь им предстоит устроить грандиозную ловушку для коррумпированных политиков и мафиозных кланов.

"Афера по-американски": смотрите трейлер фильма онлайн

"Под покровом ночи" (2016)

Успешная владелица арт-галереи Сьюзан ведет роскошную, но одинокую жизнь. Все меняется, когда бывший муж присылает ей рукопись своего неопубликованного романа с посвящением. Сюжет книги оказывается жутким и жестоким триллером. Во время чтения героиня видит в нем мучительные намеки на их развод и вновь испытывает чувство вины.

"Под покровом ночи": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других выдающихся фильмов, в которых снялась Эми Адамс:

"Боец" (2010)

(2010) "Мастер" (2012)

(2012) "Сомнение" (2008)

(2008) "Большие глаза" (2014)

На днях свой день рождения также отмечал Эдвард Нортон – звезда фильма "Бойцовский клуб". По случаю праздника наша редакция опубликовала подборку самых популярных ролей актера.