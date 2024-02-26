Известной актрисе Эми Шумер из фильма "Красотка на всю голову" диагностировали редкую болезнь

Американская актриса Эми Шумер узнала, что болеет редкой болезнью. Звезда фильма "Красотка на всю голову" решила обратиться за помощью к специалистам именно из-за негативных комментариев от фанатов.

Узнайте, что известно о синдроме, который диагностировали актрисе и как она отреагировала на болезнь.

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Эми Шумер рассказала о синдроме, который ей диагностировали

После участия в шоу Джимми Фэллона голливудская актриса стала объектом сильного хейта из-за своей внешности. Поклонники критиковали ее за лишний вес и опухшее лицо. В связи с этим Эми Шумер решила обратиться к врачам. Диагнозом стал синдром Кушинга, при котором организм вырабатывает слишком большое количество кортизола, гормона стресса. Эта болезнь объяснила ее отечное лицо и постоянный яркий румянец.

Я была вынуждена сниматься в кино и одновременно терпеть хейт в интернете. Мне писали, что я изменилась, мое лицо красное и отечное. Но я благодарю Бога за эту ситуацию, потому что из-за критики я поняла, что со мной что-то не так,

– поделилась Шумер.

Эми Шумер может вернуться к норме самостоятельно

Актриса добавила, что во время съемок в шоу она проводила по четыре часа в аппаратах МРТ, ей перекрывали вены из-за большого количества взятой крови, и она боялась, что не сможет увидеть, как растет ее сын.

Кроме того, вместе с врачами они пришли к выводу, что у нее форма синдрома Кушинга, которая, вероятно, просто сама по себе исчезнет. Таким образом, у нее есть все шансы вернуться к норме.