К тому же актриса поделилась эмоциями относительно издевательств от режиссеров. По ее мнению, это поведение настоящего женоненавистника.

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Что Блант говорит о сотрудничестве с российским режиссером

По словам Эмили, она пришла на кастинг на роль в фильме "Лев Зимой", который режиссировал Андрей Кончаловский. Впрочем, возможность сняться в ленте получила его жена – Юлия Высоцкая.

Британская актриса призналась, что страдала от травли режиссера в возрасте 19 лет. Тогда Блант отметила, что атмосфера на съемочной площадке была мизогинной.

Он был очень жестоким во время проб. Ему было приятно ставить меня на место. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, на тот момент я чувствовала себя ничтожеством,

– вспомнила знаменитость.

Более того, кинозвезда рассказала о поведении Кончаловского. Как отметила Блант, он ужасно относился к ней.

Ты все же не всегда оказываешься достаточно стойким, подобное отношение задевает твои чувства, поэтому актеры иногда чувствуют себя как в окопах. Бывает, что все получается легко и красиво, а иногда приходится сталкиваться с чем-то болезненным. Обычно, я готова к подобным вещам,

– поделилась актриса.

Что известно об Эмили Блант