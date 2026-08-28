Финальный сезон "Эмили в Париже" будет сниматься совсем не в Париже: где окажется героиня и с кем она будет

На этот раз Эмили Купер отправится не только в Париж: героиню ждут Греция, Монако и новые романтические приключения. А вместе с ней, конечно же, будет путешествовать и главный герой сериала – ее гардероб. Netflix прямо обещает, что стиль Эмили останется неизменным, где бы она ни оказалась.

Как сообщает WWD, после событий пятого сезона Эмили остается без Марчелло, но с перспективой очередного романтического поворота. В новых кадрах она встречается с Габриэлем в Греции.



Сериал "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Создатель сериала Даррен Стар называет шестой сезон самым грандиозным европейским приключенческим финалом шоу. Съемки проходят во Франции, Греции и Монако, а сама история должна завершить основные любовные и профессиональные сюжетные линии Эмили.

Стильные образы Эмили



Сериал "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Netflix уже показал несколько образов шестого сезона. Модные издания уже опознали одну из моделей: в новом сезоне Эмили носит Casadei Blade Interstellar Pump – золотистые остроносые туфли-лодочки, которые выглядят так, будто обычного вечера им было недостаточно и они решили сразу отправиться на красную дорожку.



Сериал "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Еще раньше первый образ Эмили для Греции уже продемонстрировал, что обувь снова будет играть особую роль в ее стиле. Лили Коллинз снялась в красных эспадрильях на танкетке, которые сразу стали предметом модных обсуждений.

Вернется ли Габриэль?



Финальный сезон "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Судя по первым кадрам – так. И это неудивительно, ведь Габриэль и Эмили остаются одной из главных любовных линий сериала. После очередного разрыва Эмили с Марчелло именно Габриэль снова оказывается рядом с ней. Netflix прямо задает вопрос, смогут ли они наконец воссоединиться.

Последний сезон сериала



Сериал "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Шестой сезон станет последним, поэтому авторам придется наконец определиться хотя бы с частью вопросов, которые они годами успешно оставляли висеть в воздухе.

Будет ли Эмили с Габриэлем? Что станет с ее карьерой? Останется ли она в Париже? И, пожалуй, самое важное: сколько еще платьев, туфель и сумок способен выдержать один человек, не имея при себе личного стилиста 24/7?

Премьера финального сезона "Эмили в Париже" состоится 24 декабря 2026 года на Netflix.

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