Мнения разделились: что говорят фанаты о новом сезоне "Эмили в Париже"

Комедийно-драматический сериал "Эмили в Париже" дебютировал на Netflix 2 октября 2020 года. Тогда лента сразу же завоевала сердца зрителей своей легкой и остроумной историей о молодой американке, которая переезжает в Париж.

Высокий уровень популярности и положительные отзывы побудили Netflix быстро продлить шоу на следующие сезоны. В материале Кино 24 узнаете, что говорят фанаты о новых сериях "Эмили в Париже".

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Что говорят фанаты о новом сезоне "Эмили в Париже"

По первоначальному плану, четвертый сезон сериала должен был порадовать зрителей в конце 2023 года. Однако эти планы изменились из-за масштабной забастовки сценаристов, которая охватила Голливуд в 2023 году. Таким образом, лента вышла на Netflix 15 августа, а ее продолжение стоит ожидать 12 сентября.

Еще до выхода первых серий создатели сериала подготовили зрителей к тому, что их ждет увлекательная и непредсказуемая история.

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Правда, поклонники "Эмили в Париже" несколько разочарованы первыми сериями, которые уже вышли на платформе. Они говорят, что с момента выхода первых эпизодов многим зрителям стало очевидно, что герои сериала почти не претерпят никаких существенных изменений. Они создают впечатление статичности, несмотря на внешний динамизм Парижа. Из сезона в сезон их отношения, вызовы и переживания остаются на поверхности, не развиваясь и не углубляясь.

Зрители, которые с первых серий были увлечены яркими и стильными образами главных героев, постепенно начали уставать от однообразия. Хотя работы известной костюмерши Патриции Филд, безусловно, продолжают восхищать своей оригинальностью и вкусом, этого уже не хватает, чтобы удержать заинтересованность аудитории.

К тому же сериал стал перенасыщенным скрытой рекламой, которая все чаще появляется в кадре, отвлекая внимание от основной истории. В результате элементы сюжета, которые когда-то казались свежими и авантюрными, превратились в предсказуемые "потрясения", не приносящие новизны или интриги.

Однако фанаты ленты до сих пор надеются, что новые серии "Эмили в Париже", которые выйдут 12 сентября, изменят ситуацию к лучшему. Поэтому с нетерпением ожидаем продолжения любимого сериала на Netflix.