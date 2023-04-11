В интервью Los Angeles Times звезда фильмов "Круиз" и "Потерянная" призналась, что для того, чтобы добиться успеха в киноиндустрии США, нужно "стать удобной для влиятельных мужчин в Голливуде". В какой-то момент Эмили Ратажковски устала от этого, уволила свою команду, включая агента, коммерческого представителя и менеджера.

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Эмили Ратажковски оставила актерскую карьеру: причины

Тот факт, что Эмили Ратажковски является одной из самых красивых женщин в мире, сбивает с толку людей, которые не понимают, как многие женщины ежедневно страдают от притязаний. Независимо от ее внешности, к супермодели и актрисе следует относиться с уважением, которого она заслуживает.

Когда Эмили попала в этот голливудский мир, она сразу поняла, как на нее смотрит индустрия. По ее словам, режиссеры, продюсеры и актеры видели только ее внешность, а не актерский талант.

"Голливуд облажался"

Как сообщила актриса, у нее не было ощущения: "О, я актриса, и игра – мой путь самореализации". "Я чувствовала себя куском мяса, о котором говорили с осуждением: "Есть ли в ней что-то, кроме груди?". Возможно, поэтому сейчас меня не особенно интересуют мужские взгляды. Они врут. Не в смысле неверности, но это испорченный мир. Голливуд облажался. Это темное место", – призналась Эмили.

Эмили Ротажковский / Los Angeles Times

Кроме того, в своей книге "Мое тело" актриса вспоминала, как была на вечеринке со своим бывшим мужем. Ратажковски писала, что находилась в комнате с мужчинами, которые дружили с Харви Вайнштейном и поощряли "своих молодых клиенток встречаться с ним в гостиничных номерах".

Самые известные фильмы из Эмили Ратажковски

Сниматься в кино девушка начала еще в 2004 году, однако короткометражные фильмы и эпизодические роли не имели безумного успеха. Перед камерой Эмили Ратажковски много раз обнажалась, демонстрируя зрителям роскошную фигуру.

В триллере "Исчезнувшая", вышедший на экраны в 2014 году, Эмили Ратажковски сумела поразить поклонников. Здесь она сыграла сексуальную брюнетку, которая является любовницей главного героя.

Позже, в 2017 году, в ленте "Круиз" модель сыграла девушку из еврейской семьи, которая влюбилась в уличного хулигана.

Не менее обольстительно актриса выглядела в фильме "Искусство обмана". По сюжету, Эмили Ратажковски сыграла обольстительную мошенницу, которая имеет немало долгов. Чтобы все вернуть, девушка соглашается стать напарницей опытного вора, готовящего ограбление. И страсти этой парочке не занимать.

Но самая жаркая лента в фильмографии Эмили Ратажковски – триллер. "Добро пожаловать домой". В ленте актриса превратилась во влюбленную девушку, которая случайно становится участницей жестокой игры психопата.

Эмили Ротажковски / Los Angeles Times