Впервые за 22 года: из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде перенесли премию Эмми

С мая в Голливуде проходит забастовка сценаристов, 13 июля к ним присоединились профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федерации. Это отразилось не только на производстве фильмов и сериалов, но и на вручении престижных премий.

Организаторы американской телевизионной премии Эмми сообщили, что отложили проведение 75-й церемонии вручения наград, которая должна была состояться 18 сентября. Ранее ее откладывали в 2001 году из-за терактов 11 сентября и начала военных действий в Афганистане.

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Из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде перенесли премию Эмми

Издание Los Angeles Times написало, что Эмми должны провести в январе 2024 года. Точную дату объявят в течение августа.

Сегодня актеры прекратили участвовать в рекламных кампаниях, ведении церемоний и участии в премьерах фильмов и сериалов. Сценаристы утверждают, что стриминги используют их услуги за меньшие деньги, чем кино или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются, что им недоплачивают за работу в "миникимнатах" – место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Поэтому меняется заработная плата.



В Голливуде перенесли вручение премии Эмми / Variety

Напомним, из-за забастовки сценаристов в Голливуде отложили производство таких проектов: