14 сентября 2025 года в 20.00 по восточноамериканскому времени отгремела 77-я церемония награждения премии Эмми. Это главное телевизионное событие года, которое определяет лучшие телевизионные шоу актеров, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей.

В материале Кино 24 вы узнаете имена тех, кто в этом году вошел в число лучших. Все они стали безоговорочными фаворитами сезона. Кстати, смотрите также, кто одержал победу в 2024 году – по ссылке.

Кто стал победителем Эмми-2025?

Лучший драматический сериал – "Питт"

Лучший комедийный сериал – "Студия"

Лучший мини-сериал или сериал-антология – "Юношество"

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли в сериале "Питт"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"

Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"

Лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм в сериале "Юношество"

Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти в сериале "Пингвин"

Лучшее реалити-шоу – "Предатели"

Лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"

Лучший сценарий драматического сериала – Дэн Гилрой за сериал "Андор"

Лучший сценарий мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Джек Торн, Стивен Грэм за "Юношество"

Лучшая режиссура драматического сериала – Адам Рэндалл за сериал "Медленные лошади"

Лучшая режиссура комедийного сериала – Сет Роген за сериал "Студия"

Лучшая режиссура мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Филипп Барантини за сериал "Юношество"

Что известно об Эмми-2025?