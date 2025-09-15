15 сентября, 09:38
Главное телевизионное событие года: список победителей премии Эмми-2025
Основные тезисы
- Церемония награждения премии Эмми-2025 состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе, ведущим был Нейт Баргатце.
- Второй сезон сериала "Разрыв" получил наибольшее количество номинаций – 27.
14 сентября 2025 года в 20.00 по восточноамериканскому времени отгремела 77-я церемония награждения премии Эмми. Это главное телевизионное событие года, которое определяет лучшие телевизионные шоу актеров, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей.
В материале Кино 24 вы узнаете имена тех, кто в этом году вошел в число лучших. Все они стали безоговорочными фаворитами сезона. Кстати, смотрите также, кто одержал победу в 2024 году – по ссылке.
Кто стал победителем Эмми-2025?
- Лучший драматический сериал – "Питт"
- Лучший комедийный сериал – "Студия"
- Лучший мини-сериал или сериал-антология – "Юношество"
- Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли в сериале "Питт"
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"
- Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"
- Лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм в сериале "Юношество"
- Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти в сериале "Пингвин"
- Лучшее реалити-шоу – "Предатели"
- Лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"
- Лучший сценарий драматического сериала – Дэн Гилрой за сериал "Андор"
- Лучший сценарий мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Джек Торн, Стивен Грэм за "Юношество"
- Лучшая режиссура драматического сериала – Адам Рэндалл за сериал "Медленные лошади"
- Лучшая режиссура комедийного сериала – Сет Роген за сериал "Студия"
- Лучшая режиссура мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Филипп Барантини за сериал "Юношество"
И это еще не все победители. Полный список можно узнать по ссылке.
Что известно об Эмми-2025?
- Премия Эмми-2025 отгремела в воскресенье 14 сентября.
- Все телевизионные проекты, которые вышли в эфир с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года, могут побороться за главную награду.
- Ведущим стал комик Нейт Баргатце. Кстати, он также был номинирован в этом году за свой стендап-спешл "Your Friend" на стриминговой платформе Netflix.
- Церемония состоялась в самом центре Лос-Анджелеса. На этой локации проводятся все ключевые телесобытия в США.
- На наибольшее количество номинаций номинирован второй сезон сериала "Разрыв", в частности, ленту отметили в 27 категориях.
- Церемонию транслировали в прямом эфире телеканала CBS и на стриминговой платформе Paramount+.