Недавно актриса приятно удивила поклонников, объявив о своей третьей беременности. Об этом она сообщила в социальных сетях. В материале 24 Канала мы покажем, как выглядит Энн Хэтэуэй сегодня.

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Как сегодня выглядит легендарная Энн Хэтэуэй?

Еще совсем недавно Энн Хэтэуэй, привыкшая поражать поклонников безупречными образами на красных дорожках и престижных церемониях, в частности на Оскаре, делилась фотографиями в социальных сетях.

Тогда никто даже не догадывался, что совсем скоро актриса удивит поклонников радостной новостью о третьей беременности.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала трогательное видео, на котором она появилась в свободном белом платье и нежно продемонстрировала округлившийся животик. Сейчас Энн Хэтэуэй уже воспитывает двух сыновей – Джонатана и Джека. Пол третьего ребенка пока остается неизвестным.

На опубликованных кадрах актриса выглядит счастливой и сияющей, а её поклонники не скрывают радости и активно поздравляют любимую звезду в комментариях.

Для многих эта новость стала настоящей неожиданностью, ведь многие поклонники были уверены, что сейчас она сосредоточена прежде всего на карьере.

Впрочем, актриса в очередной раз доказывает, что успешная профессиональная деятельность и счастливая семейная жизнь могут гармонично сочетаться.