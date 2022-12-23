Энтони Гопкинс весело изобразил Рича из сериала "Венздей": Кэтрин Зета-Джонс ему ответила

Мировая знаменитость Энтони Гопкинс является поклонником громкого сериала "Венздей". Он превратил свою руку в Рича и сыграл в пианино. Как это было – смотрите на видео ниже.

Сериал "Венздей" лидировал на Netflix почти четыре недели подряд. Он затронул каждую семью, получил немало одобрительных отзывов, самые интересные сцены из шоу обсуждают до сих пор, а самые ярые поклонники принимают участие во флешмобах.

Читайте также Какой фильм и сериал выбрать на вечер со светом: Netflix обновил рейтинговые списки проектов

Энтони Гопкинс спародировал Рича из сериала "Венздей"

Энтони Гопкинс показал в своем инстаграмме, как сыграл на пианино рукой в стиле Рича. На своей правой руке актер нарисовал такие же шрамы, как у Рича. Видео опубликовал в черно-белых цветах.

Хорошей среды. Дело случается, когда у актера есть свободное время,

– написал Энтони Хопкинс.

"Ха-ха! Я так люблю тебя, Тони!" – прокомментировала Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая Мортисию Аддамс.

Энтони Гопкинс спародировал Рича из сериала "Венздей": смотрите видео

Что известно о сериале

"Венздей" вышел на Netflix 23 ноября и почти через месяц после премьеры пересек отметку в миллиард часов просмотров среди зрителей. Сериал рассказывает о семейке Аддамс, в частности, о дочери Мортисии и Гомеса – Венздей. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Венздей": смотрите трейлер сериала