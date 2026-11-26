Сегодня Энтони Хопкинс – один из самых авторитетных актеров мирового кинематографа, обладатель двух "Оскаров" и настоящая легенда Голливуда. Однако еще полвека назад он выглядел совсем иначе – густые темные волосы, молодое лицо и тот самый проникновенный взгляд, который впоследствии станет его визитной карточкой.

Как сообщает 24 Канал, в конце 70-х годов Энтони Хопкинсу было 40 лет. К тому моменту он уже имел солидный актерский опыт, работал в театре, снимался в кино и на телевидении. Правда, до своего главного голливудского триумфа ему еще предстояло пройти немалый путь.

В 70-х годах актер снимался преимущественно в драматических и исторических проектах. Среди его заметных работ того периода – "Молодой Уинстон", "Война и мир", "Мост слишком далеко" и психологический триллер "Магия".

Хопкинс не был типичным голливудским красавцем, за которым закрепилось амплуа романтического героя. Зато он отличался естественной харизмой, сдержанной британской элегантностью и умением привлекать внимание даже без лишних слов.

Чем занимается Энтони Хопкинс сейчас

Сейчас 88-летний актер даже не думает окончательно прощаться с кинематографом. Пока многие его коллеги уже давно наслаждаются заслуженным отдыхом, Хопкинс продолжает работать, осваивать новые образы и удивлять поклонников.

В 2021 году он получил второй "Оскар" за роль в драме "Отец". На тот момент актеру было 83 года, благодаря чему он стал самым пожилым лауреатом премии в актерских номинациях.

Вне съемочной площадки Хопкинс увлекается живописью, играет на фортепиано, сочиняет музыку и активно ведет социальные сети. Там он нередко демонстрирует чувство юмора, танцует и делится моментами повседневной жизни.

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