Жаркий вечер гарантирован: 3 самых сексуальных фильма 2024 года

В 2024 году в кино доминировала тенденция об ощутимой химии между актерами, страсть и эротика на экране. Это привело к тому, что за прошлый год вышло множество горячих фильмов, а некоторые из них имеют шанс войти в историю кино.

Кино 24 расскажет о лентах, которые заставляют сердца биться чаще. Они станут отличным выбором для вечера с любимым человеком.

К слову Чтобы расслабиться и отдохнуть: 2 фильма об отпуске для идеального вечера

"Плохая девочка"

Николь Кидман играет главную роль в эротическом триллере. Ее героиня Роми – влиятельная генеральный директор, которая начинает отношения с гораздо более молодым стажером Сэмюэлом. Тайные отношения Роми ставят под угрозу ее карьеру и семейную жизнь.

Роми никогда не испытывала оргазма со своим мужем. Но когда появляется Сэмюэл, он потакает ее желанию быть покоренной. В ленте множество сексуальных сцен. Чего только стоят моменты, когда Сэмюэл шепчет на ухо героине – "хорошая девочка".

"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

"Время жить"

Молодая шеф-повар Алмут и парень Тобиас случайно встречаются. Тобиас не хочет вступать в новые отношения после болезненного разрыва, а Алмут ставит свою карьеру в приоритет. Но их общение приводит к близости. Они находят друг в друге то, что каждому так не хватало.

Романтическая комедия имеет не так много страстных сцен, но это уникальная история об отношениях. Химия между актерами поражает. Исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд признавался, что как-то они с Флоренс Пью так углубились в съемки секс-сцены, что не услышали, когда режиссер сказал остановиться.

"Время жить": смотрите трейлер онлайн

"Квир"

В центре сюжета – 40-летний американский иммигрант в Мехико Уильям, который ведет одинокую размеренную жизнь. По вечерам он ищет покоя и расслабления в рюмке алкоголя. Однажды Уильям встречает красавца-студента, который вызывает у него спектр новых чувств.

Секс является важной и неотъемлемой частью этой ленты. Здесь изображены одни из самых откровенных гей-сцен в истории кино. Но и чувственных моментов в этом фильме точно хватает.

"Квир": смотрите трейлер онлайн