Кино 24 подобрало фильмы, которые помогут окунуться в мир беззаботности хотя бы на несколько часов. Это ленты об отпуске, которые сделают вечер понедельника лучшим.

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"Ешь, молись, люби"

Год: 2010

Режиссер: Райан Мерфи

Рейтинг IMDb: 5,8

Главная героиня Лиз – замужем и обеспеченная, но несчастная женщина. И наконец она решает, что пришло время самой управлять собственной жизнью. Она хочет все переосмыслить и прежде всего отправляется в путешествие по миру. Она исследует Италию, Индию, остров Бали, и очень хочет найти себя.

Это атмосферная и мотивационная история, благодаря которой за два часа можно побывать в нескольких странах. И здесь не только путешествия, но и вдохновение наслаждаться своей жизнью, найти тишину и внутренний покой и наконец полюбить себя.

"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер онлайн

"В пролете"

Год: 2008

Режиссёр: Николас Столлер

Рейтинг IMDb: 7,1

Композитор Питер, который зарабатывает на жизнь написанием песен для телевидения, расстается с любимой Сарой. После 5 лет отношений она выбрала британского рокера Алдоса. Питер пользуется советом и отправляется на отдых на Гавайи. Оказывается, что Сара отдыхает прямо в соседнем номере.

Легкая и веселая комедия довершит вечер понедельника. Здесь и море, и коктейли, и чрезвычайно забавные диалоги, – все, чтобы убежать от гнетущей реальности.

"В пролете": смотрите трейлер онлайн