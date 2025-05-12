Кіно 24 підібрало фільми, які допоможуть поринути у світ безтурботності хоча б на кілька годин. Це стрічки про відпустку, які зроблять вечір понеділка кращим.

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"Їсти, молитися, кохати"

Рік: 2010

Режисер: Раян Мерфі

Рейтинг IMDb: 5,8

Головна героїня Ліз – заміжня й забезпечена, але нещасна жінка. Та нарешті вона вирішує, що настав час самій керувати власним життям. Вона хоче все переосмислити та найперше вирушає у подорож світом. Вона досліджує Італію, Індію, острів Балі, і дуже хоче знайти себе.

Це атмосферна та мотиваційна історія, завдяки якій за дві години можна побувати у кількох країнах. Та тут не тільки подорожі, але й натхнення насолоджуватися своїм життям, віднайти тишу та внутрішній спокій і нарешті полюбити себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер онлайн

"В прольоті"

Рік: 2008

Режисер: Ніколас Столлер

Рейтинг IMDb: 7,1

Композитор Пітер, який заробляє на життя написанням пісень для телебачення, розстається з коханою Сарою. Після 5 років стосунків вона обрала британського рокера Алдоса. Пітер користається порадою та вирушає на відпочинок на Гаваї. Виявляється, що Сара відпочиває просто в сусідньому номері.

Легка та весела комедія довершить вечір понеділка. Тут і море, і коктейлі, і надзвичайно кумедні діалоги, – все, щоб втекти від гнітючої реальності.

"В прольоті": дивіться трейлер онлайн