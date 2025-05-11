Кіно 24 підготував добірку комедійних фільмів тривалістю близько 90 хвилин. Вони ідеально підходять для відпочинку після роботи, затишного перегляду з друзями або навіть швидкої перерви на вихідних.

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"День бабака"

Тривалість фільму: 1 година 41 хвилина

В одному місті штату Пенсильванія працює цинічний ведучий Філ Коннорс. Щороку 2 лютого прокидається бабак і прогнозує людям погоду. Тому головному героєві доводиться документувати цю подію. Однак раптом чоловік потрапляє у часову петлю, де постійно переживає цей день і не може звідти втекти.

"День бабака": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про топову українську комедію на Netflix, яка розсмішить до сліз.

"Легковажна я"

Тривалість фільму: 1 година 32 хвилини

Старшокласниця Олів набрехала своїй подружці Ріанні про побачення, на яке нібито пішла нещодавно. А на наступний день героїні довелося вигадати історію про втрату цноти, про що через деякий час вже всі пліткували у школі. Про дівчину почали говорити усі навколо, що спершу її дуже засмучувало. Втім, Олів вирішила використати свою популярність, і це змінило все.

"Легковажна я": дивіться трейлер фільму онлайн

"Похмілля у Вегасі"

Тривалість фільму: 1 година 40 хвилин

Найкращі друзі прибувають на парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Хлопці настільки гарно повеселилися, що наступного ранку прокинулися в доволі дивній ситуації. Так, в одного з них відсутній зуб, у шафі сидить чиясь дитина, а у ванній кімнаті з'явився справжній тигр. Крім цього, зник наречений, з яким неможливо зв'язатися, що лише додає хаосу і плутанини. Тепер хлопцям варто відновити ланцюжок вчорашніх подій і розібратися з наслідками минулої ночі у Вегасі.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці комедії вже давно стали улюбленцями глядачів та просто гарантовано змусять вас усміхнутися. Обирайте стрічку з переліку та заряджайтеся позитивом.