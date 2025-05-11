Кино 24 подготовил подборку комедийных фильмов продолжительностью около 90 минут. Они идеально подходят для отдыха после работы, уютного просмотра с друзьями или даже быстрого перерыва на выходных.

Интересно Не отвести глаз от экрана: 3 громкие киноновинки 2025 года, которые уже можно посмотреть онлайн

"День сурка"

Продолжительность фильма: 1 час 41 минута

В одном городе штата Пенсильвания работает циничный ведущий Фил Коннорс. Каждый год 2 февраля просыпается сурок и прогнозирует людям погоду. Поэтому главному герою приходится документировать это событие. Однако вдруг мужчина попадает во временную петлю, где постоянно переживает этот день и не может оттуда убежать.

"День сурка": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о топовой украинской комедии на Netflix, которая рассмешит до слез.

"Легкомысленная я"

Продолжительность фильма: 1 час 32 минуты

Старшеклассница Олив наврала своей подружке Рианне о свидании, на которое якобы пошла недавно. А на следующий день героине пришлось придумать историю о потере девственности, о чем через некоторое время уже все сплетничали в школе. О девушке начали говорить все вокруг, что сначала ее очень расстраивало. Впрочем, Олив решила использовать свою популярность, и это изменило все.

"Легкомысленная я": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мальчишник в Вегасе"

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

Лучшие друзья прибывают на мальчишник в Лас-Вегасе. Ребята настолько хорошо повеселились, что на следующее утро проснулись в довольно странной ситуации. Так, у одного из них отсутствует зуб, в шкафу сидит чей-то ребенок, а в ванной комнате появился настоящий тигр. Кроме этого, исчез жених, с которым невозможно связаться, что лишь добавляет хаоса и путаницы. Теперь ребятам стоит восстановить цепочку вчерашних событий и разобраться с последствиями прошедшей ночи в Вегасе.

"Мальчишник в Вегасе": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти комедии уже давно стали любимцами зрителей и просто гарантированно заставят вас улыбнуться. Выбирайте ленту из перечня и заряжайтесь позитивом.