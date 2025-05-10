Кино 24 собрал подборку лент, которые уже вышли онлайн на украинском языке. Поэтому запасайтесь вкусностями, просматривайте трейлеры и собирайте близких.

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"Грешники"

Братья-близнецы Смоук и Стек Мур в течение нескольких лет работали на гангстеров в Чикаго. Однако теперь возвращаются в свой родной город и покупают старую ферму. Именно там мужчины открывают музыкальный клуб для темнокожих и позволяют своему кузену Сэмми выступать в заведении. Но неожиданно в первую ночь его работы они становятся свидетелями появления сверхъестественных вещей.

"Грешники": смотрите трейлер фильма онлайн

Обратите внимание! Если вам нравятся криминальные драмы, то мы подготовили подборку лучших сериалов этого жанра.

"Мики-17"

В 2054 году Мики Барнс вместе с другом Тимо присоединяется к космической экспедиции. Ее главная цель – колонизировать планету Нифльхейм. Так, Мики отправляют на смертельно опасные задания, после чего его сознание загружают в новое клонированное тело. Во время одной из миссий Мики-17 считают погибшим, поэтому создают его следующую копию – Мики-18. Впрочем, когда главный герой выживает и возвращается, то узнает, что его место уже занято.

"Мики-17": смотрите трейлер фильма онлайн

"Громовержцы*"

Сюжет фильма разворачивается вокруг группы героев-аутсайдеров, которые становятся командой для выполнения опасной миссии. Так, Елена Белова, Баки Барнс, Красный Защитник, Призрак, Таскмастер и Джон Уокер вынуждены сотрудничать, чтобы выжить. Однако герои еще не догадываются, что особая миссия побудит каждого из них столкнуться со своим прошлым.

"Громовержцы*": смотрите трейлер фильма онлайн