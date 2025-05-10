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"Грішники"

Брати-близнюки Смоук і Стек Мур протягом кількох років працювали на гангстерів у Чикаго. Однак тепер повертаються до свого рідного міста та купують стару ферму. Саме там чоловіки відкривають музичний клуб для темношкірих і дозволяють своєму кузенові Семмі виступати в закладі. Та несподівано у першу ніч його роботи вони стають свідками появи надприродних речей.

"Грішники": дивіться трейлер фільму онлайн

Зверніть увагу! Якщо вам подобаються кримінальні драми, то ми підготували добірку найкращих серіалів цього жанру.

"Мікі-17"

У 2054 році Мікі Барнс разом із другом Тімо приєднується до космічної експедиції. Її головна мета – колонізувати планету Ніфльгейм. Так, Мікі відправляють на смертельно небезпечні завдання, після чого його свідомість завантажують у нове клоноване тіло. Під час однієї з місій Мікі-17 вважають загиблим, тому створюють його наступну копію – Мікі-18. Втім, коли головний герой виживає і повертається, то дізнається, що його місце вже зайнято.

"Мікі-17": дивіться трейлер фільму онлайн

"Громовержці*"

Сюжет фільму розгортається навколо групи героїв-аутсайдерів, які стають командою для виконання небезпечної місії. Так, Олена Бєлова, Бакі Барнс, Червоний Захисник, Примара, Таскмастер та Джон Вокер змушені співпрацювати, щоб вижити. Однак герої ще не здогадуються, що особлива місія спонукатиме кожного з них зіткнутися зі своїм минулим.

"Громовержці*": дивіться трейлер фільму онлайн