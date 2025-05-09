Кіно 24 підготував добірку найкращих кримінальних драм, які варто подивитися у компанії друзів. Ці стрічки вразять несподіваними сюжетними поворотами та неперевершеною акторською грою.

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"Справжній детектив"

Кількість сезонів: 4

Перший сезон переносить глядачів до південної Луїзіани. На тлі задушливої спеки двоє детективів Растін Коул і Мартін Гарт розслідують моторошне ритуальне вбивство. Однак розслідування несподівано затягується на 17 років, адже знайти злочинця, виявляється, не так легко. З кожним роком заплутується не лише справа, а й життя самих детективів.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн

"Гострі картузи"

Кількість сезонів: 6

Сюжет серіалу розгортається навколо сімейства Шелбі. Після завершення Першої світової війни солдати повертаються до Бірмінгема. Чоловіки не встигають помітити як швидко перетворюються на ключових фігур у кримінальному світі Великої Британії. Водночас на чолі банди стоїть Томас Шелбі – жорстокий, але амбітний ветеран війни.

"Гострі картузи": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про культові серіали 2000-х, які варто переглянути сьогодні.

"Фарго"

Кількість сезонів: 5

Професійний убивця Лорн Малво потрапив у автомобільну аварію біля невеличкого містечка в штаті Міннесота. У місцевій лікарні він знайомиться зі страховим агентом Лестером Найґардом, який опинився в госпіталі після сутички з колишнім однокласником. Малво вирішує допомогти розв'язати проблему свого нового знайомого та змінити його життя назавжди.

"Фарго": дивіться трейлер онлайн