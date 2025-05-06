Якщо ви шукаєте щось, що поверне атмосферу початку XXI століття, то Кіно 24 підготував відповідну добірку серіалів. Ці кінострічки вразять захопливими сюжетами та несподіваними поворотами.

Цікаво Найпопулярніший детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за один вечір

"Декстер"

Судмедексперт поліції Декстер Морган працює у Маямі. Однак чоловік приховує від усіх важливу таємницю – він серійний вбивця, який забирає життя злочинців. Якось у місті з'являється ще один маніяк "Декстер", який виходить на зв'язок з головним героєм і пропонує йому об'єднатися в команду.

"Декстер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Відчайдушні домогосподарки"

На вулиці Вістерія Лейн живуть чотири подруги. Нещодавно там сталося самогубство жінки, тому героїні вирішують дізнатися більше про її таємниці. На тлі сімейних драм і кумедних ситуацій розгортаються інтриги, які зачіпають усіх мешканців району.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали про серіали від Netflix, які затягують із першої серії.

"Клан Сопрано"

Італо-американський мафіозі Тоні Сопрано стикається з проблемами не лише в кримінальному бізнесі, але й у родині. Щоб впоратися зі стресом, він починає відвідувати психотерапевта. Однак Тоні не дуже хочеться говорити з фахівцем про свою роботу.

"Клан Сопрано": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Надприродне"

Брати Сем і Дін Вінчестери вирушають на полювання за надприродними істотами, які загрожують людям. Подорож головних героїв починається з пошуку зниклого батька. Втім, потім перетворюється в боротьбу зі світовим злом, демонами, ангелами й навіть апокаліпсисом.

"Надприродне": дивіться трейлер серіалу онлайн